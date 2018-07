Actualidade

Um grupo que integrava vários trabalhadores do porto de Algeciras, Sul de Espanha, e que supostamente operava para uma "ampla" rede de tráfico de droga foi desarticulado pelas autoridades espanholas em colaboração com a polícia portuguesa e brasileira.

Fontes policiais disseram à agência EFE que a Operação Allis Ubbo, levada a cabo pelo Grupo de Drogas de Unidade Central Operativa (UCO) da Guardia Civil neutralizou a atividade "de indivíduos que trabalhavam como estivadores, transportadores e transitários alfandegários" do porto de Algeciras, na Andaluzia.

A ação das autoridades espanholas foi possível através da troca de informações com as polícias de Portugal e do Brasil depois de terem tomado conhecimento de uma operação ilegal de compra e venda de cocaína em Madrid, e que se encontrava em curso pelos narcotraficantes.