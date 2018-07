Migrações

O navio Open Arms da ONG catalã Proactiva chegou esta manhã ao porto de Barcelona, depois de quatro dias a navegar no Mediterrâneo, com 60 migrantes a bordo de 14 nacionalidades diferentes.

Os 50 homens, cinco mulheres e cinco menores, três deles não acompanhados, estão em bem saúde, segundo uma porta-voz da Organização Não-governamental (ONG) Proativa citada pela imprensa espanhola.

Os migrantes, que desde a sua chegada estão a ser vistos por uma equipa da Cruz Vermelha, são provenientes do Sudão do Sul (8), Mali, (3), Síria (5), Burkina Faso (1), Costa do Marfim (1), Eritreia (4), Egito (8), República Centro-Africana (3), Camarões (2), Etiópia (2), Líbia (6), Bangladesh (8) e Guiné-Conacri (1).