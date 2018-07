Actualidade

Wang Jian, presidente e cofundador do grupo chinês HNA, acionistas da TAP através do consórcio Atlantic Gateway, morreu após uma queda, quando tentava tirar uma fotografia numa aldeia francesa, confirmaram hoje as autoridades francesas.

Wang "caiu de um parapeito, para onde subiu para tirar uma foto", confirmou a polícia francesa, depois de o grupo chinês ter anunciado a morte do empresário.

O incidente ocorreu na aldeia de Bonnieux, sul de França.