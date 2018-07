Actualidade

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, disse hoje no parlamento que a TAP está a "sofrer dores de crescimento" e está a responder a ineficiências operacionais, nomeadamente através da alteração do "processo de instrução" dos pilotos.

Em audição parlamentar, questionado pelo deputado do PSD Paulo Neves sobre cancelamentos e atrasos da companhia área nacional, o governante respondeu que a "TAP está a sofrer dores de crescimento", porque "cresceu brutalmente".

Para acabar com "ineficiências operacionais", a companhia está e vai continuar a contratar e já "alterou o seu processo de instrução da Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC), para permitir que os pilotos cheguem à categoria de comandante de avião "mais cedo".