Actualidade

O Ministério do Trabalho anunciou hoje que em 2017 e 2018 foram aprovadas 21 mil candidaturas aos estágios profissionais do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), correspondentes a 25.500 estágios e a uma dotação orçamental de 183,6 milhões de euros.

Os dados integram o documento entregue pelo ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, na comissão parlamentar de Trabalho e Segurança Social, onde o governante está a ser ouvido.

Segundo os dados, 82% dos estagiários são jovens e 14% são desempregados de longa duração, sendo que 20% dos estagiários estão em territórios economicamente desfavorecidos.