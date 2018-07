Actualidade

O Presidente de Angola apelou hoje à União Europeia (UE) para ajudar o país a superar "os constrangimentos" que ainda impedem a colocação da economia angolana ao serviço do "desenvolvimento, do progresso e do bem-estar das populações".

João Lourenço iniciou o seu discurso na sessão plenária do Parlamento Europeu (PE) em Estrasburgo manifestando a "grande honra" de poder dirigir-se aos "ilustres deputados" do Parlamento, "um dos espaços maios respeitados na promoção da democracia", e elogiando o acolhimento cordial que lhe foi reservado e que traduz "o bom relacionamento de Angola com a UE".

"Não quero deixar de aproveitar este momento singular para manifestar o meu desejo de um diálogo permanente e franco com o PE, baseado no respeito mútuo, para que se reforce a nossa cooperação em todos os domínios de interesse comum", vincou.