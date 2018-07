Actualidade

O Sindicato dos Operários Corticeiros do Norte revelou hoje que as negociações com o patronado resultaram num aumento salarial de 1,98% para a generalidade do setor e num novo salário mínimo de 620 euros para iniciantes na carreira.

Segundo Alírio Martins, dirigente dessa estrutura sindical, nas negociações com a Associação Portuguesa da Cortiça (APCOR) "não se conseguiu ultrapassar outra vez a barreira dos 2% de aumento salarial", mas as conversações tiveram como ponto positivo o aumento da remuneração mínima para o escalão de aprendiz.

"O que nos agrada mais neste fecho da negociação e o que se pode salvar dela é que fechámos o salário mínimo da cortiça nos 620 euros", declara o sindicalista, a propósito de uma remuneração-base que antes se ficava pelos 610.