Actualidade

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) enviou o relatório da auditoria aos seus atos de gestão para a Procuradoria-Geral da República, segundo a carta enviada hoje aos deputados, em que recusa enviar relatório à Comissão de Orçamento e Finanças.

"Mais se informa que o referido relatório já é do conhecimento da Procuradoria-Geral da República", lê-se na carta a que a Lusa teve acesso, em que o banco público diz ainda que "retirará todas as consequências das conclusões do relatório, promovendo o que for adequado nos termos da lei".

A CGD respondeu, assim, hoje ao requerimento feito em final de junho pela Comissão de Orçamento e Finanças, após um requerimento do PSD, aprovado por unanimidade, a solicitar para que lhe fosse entregue o relatório da auditora à gestão do banco.