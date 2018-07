Actualidade

Um total de 19 novos sítios, 13 deles culturais, foram classificados e inscritos pela UNESCO na Lista do Património Mundial, anunciou hoje a organização, no final da reunião do comitê da especialidade.

O Comité do Património Mundial da organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) esteve reunido em Manama, no Bahrein, desde 24 de junho, e os trabalhos terminaram hoje, anunciou, em comunicado.

Durante esta sessão, o comité inscreveu 19 sítios na lista, 13 deles culturais, três naturais e dois de perfil misto, perfazendo atualmente a lista um total de 1.092 sítios, em 167 países.