A inspeção tributária detetou 884 milhões de euros de impostos em falta no ano passado, mais 60 milhões do que em 2016, dos quais a grande maioria no IVA, segundo um relatório do Fisco entregue ao parlamento.

De acordo com o relatório 'Combate à Fraude e Evasões Fiscais e Aduaneiras', a inspeção do Fisco detetou 884 milhões de euros de impostos em falta, mais 7,3% do que no ano anterior, quando foram encontrados 824 milhões de euros em falta.

A tendência do aumento do imposto em falta já se tinha verificado também em 2016, quando houve uma subida de 7,5% face a 2015, de 766 milhões de euros para 824 milhões de euros.