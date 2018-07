Actualidade

Ana Gomes (PS) lamentou hoje que o Presidente de Angola não tenha respondido às questões dos eurodeputados, e fez depender a credibilidade do discurso de João Lourenço em Estrasburgo das medidas práticas que venha a tomar.

"Há todo um conjunto de medidas, de ações práticas, que vão determinar a credibilidade do que o Presidente João Lourenço hoje aqui disse", considerou a eurodeputada socialista, após o discurso do chefe de Estado de Angola no Parlamento Europeu (PE) em Estrasburgo.

Em declarações aos jornalistas, Ana Gomes, que há muito tempo critica o regime angolano, revelou que manteve uma "simpática, cordial, e curta" conversa com o Presidente de Angola.