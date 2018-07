Actualidade

O festival de música erudita ZêzereArts oferece, de 15 de julho a 04 de agosto, em Ferreira do Zêzere, Tomar, Vila Nova da Barquinha e Batalha, cerca de 20 concertos, recitais, exposições e espetáculos de ópera.

O festival, que decorre em salas, espaços ao ar livre e monumentos históricos dos quatro concelhos dos distritos de Santarém e Leiria, anuncia para este ano a sua "programação mais ambiciosa", com destaque para a ópera "As Bodas de Fígaro", de Wolfgang Amadeus Mozart, "naquela que é a maior produção operática" do evento, refere uma nota da organização.

Repetindo uma iniciativa iniciada em 2017 com Eurico Carrapatoso, o ZêzerArts tem este ano como compositor residente David Miguel, cuja criação, encomendada para o festival, tem estreia marcada para o próximo dia 21, às 21:00, no Claustro D. João III, do Convento de Cristo, em Tomar.