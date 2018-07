Actualidade

O parlamento aprovou hoje um projeto de lei PS/PSD para a criação de uma comissão independente para a descentralização, com a abstenção do CDS-PP e os votos contra da esquerda parlamentar e do PAN.

No debate, PS e PSD foram criticados à esquerda e à direita pelo acordo para a descentralização, com o PCP e o BE a criticarem o "bloco central" e o CDS-PP a recusar "começar a casa pelo telhado".

A comissão independente, com sete elementos a designar pelo presidente da Assembleia da República, funcionará até julho do próximo ano e deverá fazer uma "profunda avaliação sobre a organização e funções do Estado" e propor "um programa de desconcentração da localização de entidades e serviços públicos".