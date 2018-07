Actualidade

O Presidente da República afirmou hoje que nos próximos anos haverá um "investimento acrescido" nas Forças Armadas e, relativamente à contribuição para a NATO, adiantou que o primeiro-ministro "apresentará o plano concreto" português na cimeira da próxima semana.

No encerramento do seminário "A Segurança, a Defesa Nacional e as Forças Armadas", na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que, em 2024, "na Aliança Atlântica, ficará clara uma subida de recursos a ela afetos em geral, em valor absoluto e em percentagem do Produto Interno Bruto (PIB)", sem avançar detalhes.

À saída, em resposta aos jornalistas, o chefe de Estado adiantou que "o senhor primeiro-ministro [António Costa] apresentará o plano concreto na cimeira da NATO" da próxima semana, em Bruxelas.