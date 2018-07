Actualidade

Dois inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras estão desde domingo em Malta a tratar de "todos os procedimentos", nomeadamente entrevistas, relacionadas com o acolhimento em Portugal dos imigrantes resgatados pelo navio humanitário Lifeline, segundo o SEF.

Numa resposta enviada à agência Lusa, o serviço de segurança refere que foi enviada uma equipa de dois inspetores para Malta, que estão a trabalhar no terreno com as autoridades maltesas desde o passado domingo.

O SEF adianta que está a desenvolver "todos os procedimentos e a preparação do acolhimento em Portugal aos cidadãos estrangeiros que foram recolhidos pelo navio Lifeline, nomeadamente as entrevistas".