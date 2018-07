Actualidade

A portuguesa Catarina Albuquerque vai presidir a partir de setembro à parceria da ONU "Água e Saneamento para Todos" e, disse hoje em entrevista à Lusa, ambiciona mudar a realidade do mundo até 2030.

Com mais financiamento e melhor uso do dinheiro, Catarina Albuquerque quer "chegar a 2030 e garantir que não existe ninguém à face da Terra sem acesso a água e saneamento de qualidade e com dignidade".

A responsável disse à Lusa que assume a presidência da pareceria a 03 de setembro, no que será um dos mais altos cargos ocupado alguma vez por um português na UNICEF (há cerca de duas décadas outra portuguesa ocupou um cargo num patamar idêntico).