Actualidade

A Procuradoria da província de Sofala, centro de Moçambique, vai reapreciar o processo do desaparecimento, em 2016, do cidadão português Américo Sebastião, analisando novos elementos em torno do caso, refere hoje a comunicação social moçambicana.

A procuradora-chefe da província de Sofala, Carolina Azarias, disse na quarta-feira na Beira, capital da província de Sofala, em conferência de imprensa, que o processo em torno do desaparecimento de Américo Sebastião não está encerrado.

"Finda a instrução preparatória, os autores do crime não foram identificados e a vítima também não foi localizada, como visava a instrução", declarou Carolina Azarias.