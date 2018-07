Moçambique/Portugal

Centenas de pessoas receberam hoje o primeiro-ministro português, António Costa, em Maputo, com danças e cantares tradicionais do país, entoados por pessoas de todas as idades, incluindo muitas crianças.

A receção calorosa aconteceu na Praça dos Heróis, local onde se celebram as efemérides mais importantes de Moçambique e ponto alto de todas as cerimónias oficiais, e que foi também o primeiro ponto de uma visita oficial de dois dias de António Costa a Moçambique.

O primeiro-ministro português cumpriu o protocolo de depositar uma coroa de flores junto da cripta em forma de estrela situada no meio da Praça, que contém os restos mortais dos heróis moçambicanos da revolução e pós-independência, como Eduardo Mondlane, Samora Machel ou José Craveirinha.