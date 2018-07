Incêndios

A organização internacional de conservação da natureza WWF pediu hoje uma atuação concertada entre Portugal e Espanha na aplicação de uma estratégia para enfrentar os grandes incêndios florestais, considerando o noroeste ibérico "um barril de pólvora".

Num relatório com o título "O barril de pólvora do noroeste", apresentado hoje em simultâneo em Lisboa e em Madrid, a WWF desafia os governos ibéricos a concretizarem uma "estratégia capaz de tornar o território menos inflamável, acabar com a impunidade de quem causa incêndios e combater as alterações climáticas".

A resposta para o novo cenário resultante do abandono das terras do interior e das alterações climáticas "não é fazer mais investimento em dispositivos de extinção. Esta receita tornou-se obsoleta e deixou de funcionar", defendem os ambientalistas.