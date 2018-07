Actualidade

O ministro para a Segurança britânico, Ben Wallace, pediu hoje a Moscovo que forneça informações no sentido do esclarecimento sobre o novo caso de duas pessoas afetadas pelo gás nervoso Novichok, de fabrico, russo.

"O Estado russo pode esclarecer isto. Pode dizer-nos o que aconteceu. O que fizeram", disse Wallace à estação pública BBC a propósito do caso que afetou no sábado dois britânicos na localidade de Amesbury, condado de Wiltshire, sul de Inglaterra.

"Estou à espera de uma chamada telefónica do Estado russo. São eles (autoridades russas) que podem ajudar a unir todas as pistas para que as pessoas possam manter-se em segurança", acrescentou Wallace.