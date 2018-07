Incêndios

A organização internacional WWF alertou hoje que o custo da extinção de incêndios florestais na Península Ibérica ultrapassa mil milhões de euros anuais, mas nos orçamentos "dificilmente há espaço para prevenção" e os fogos não se resolvem com água.

"O custo da extinção de incêndios em Espanha e Portugal excede em muito os mil milhões de euros a cada ano. Hoje, a maior parte dos fundos alocados às florestas nos orçamentos regionais e nacionais estão destinados à extinção", salienta um trabalho da associação.

O relatório intitulado "O barril de pólvora do noroeste", apresentado hoje em Lisboa e em Madrid, analisa as causas e as circunstâncias em que ocorreram os grandes incêndios florestais ibéricos de 2017, principalmente a norte do Tejo, em Portugal, e na Galiza e Astúrias, em Espanha, que causaram mais de uma centena de mortos e mais de 500 mil hectares ardidos.