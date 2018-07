Actualidade

O Ministro do Trabalho brasileiro foi hoje suspenso do cargo pelo Supremo Tribunal Federal (STF) durante uma ação realizada em Brasília pela Polícia Federal (PF), que investiga fraudes em registos sindicais, divulgou a imprensa brasileira.

De acordo com o portal de notícias brasileiro G1, além da suspensão do cargo, o ministro Helton Yomura está impedido de frequentar o Ministério do Trabalho e de manter contacto com os demais investigados ou funcionários.

A PF também cumpre hoje um mandado de busca e apreensão no gabinete do deputado federal Nelson Marquezelli.