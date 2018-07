Actualidade

As autoridades esperam a presença de mais 60 mil pessoas por dia, nos próximos três dias, na Figueira da Foz, durante o festival de música eletrónica RFM SOMNII que começa na sexta-feira no areal da praia.

A 'enchente' de festivaleiros, acompanhantes e turistas, que vai quadruplicar a população habitual da cidade do distrito de Coimbra, obriga à ativação de um Plano de Prevenção e Emergência a partir do início da tarde de sexta-feira até segunda-feira, envolvendo, no exterior do recinto do festival, cerca de 150 operacionais de nove entidades, disse à agência Lusa Nuno Osório, comandante da Proteção Civil municipal.

"O Plano pretende assegurar os serviços de emergência necessários, com a maior eficácia, e eficiência, no mais curto espaço de tempo. Outro objetivo primordial também é minimizar o transporte de vítimas para o hospital", afirmou Nuno Osório, adiantando que habitualmente se trata de feridos ligeiros, com insolações, desidratação, intoxicações etílicas ou contusões, que necessitam apenas de cuidados básicos de saúde.