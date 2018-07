Moçambique/Portugal

O primeiro-ministro, António Costa, transmitiu hoje ao Presidente da República de Moçambique a "total vontade política" de Portugal e também um quadro económico adequado para que os dois países possam continuar a construir "uma relação única".

Numa declaração à imprensa no final da III Cimeira Luso-moçambicana, sem direito a perguntas, António Costa salientou que Portugal tem obrigação de "continuar a construir paras as gerações futuras uma relação única com Moçambique".

"Esta relação é algo que faz de Portugal e de Moçambique uma relação única e não só uma relação entre mais dois países, porque é difícil que encontremos no mundo muito mais países com laços tão aprofundados", defendeu.