Moçambique/Portugal

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, elegeu hoje a cooperação económica entre Portugal e Moçambique como uma prioridade para promover o desenvolvimento.

"Demos o sinal político para as nossas comunidades de que muito ainda podemos fazer" no âmbito económico e "os governos estão prontos para facilitar o crescimento dos países, através do setor privado", referiu hoje o chefe de Estado, depois de ter recebido o primeiro-ministro português, António Costa, no Palácio da Presidência, em Maputo.

Ambos mantiveram um encontro a sós, antes de as comitivas dos dois países se juntarem na reunião plenária da III Cimeira Luso-Moçambicana, sob o título "Moçambique e Portugal: construindo uma parceria estratégica para o desenvolvimento sustentável", da qual resultou a assinatura de dez acordos de cooperação.