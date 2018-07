Actualidade

O segundo caso identificado de pessoas contaminadas com um agente neurotóxico de origem russa no Reino Unido foi hoje considerado "profundamente perturbador" pela primeira-ministra britânica, que prometeu uma investigação aprofundada.

"Ver mais duas pessoas expostas ao 'novichok' no Reino Unido é, obviamente, profundamente perturbador e eu sei que a polícia vai investigar até ao fim o que aconteceu", afirmou hoje Theresa May em Berlim, onde se encontrou com a homóloga, Angela Merkel.

A chefe do Governo britânico falava sobre o caso de um casal, ambos de 44 e 45 anos e de nacionalidade britânica, atualmente hospitalizados e em estado crítico após se terem sentido mal no sábado em Amesbury, cerca de 150 quilómetros a sudoeste de Londres.