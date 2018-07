Actualidade

A Turismo Centro vai na sexta-feira a votos para eleger a nova direção, tendo como único concorrente a lista encabeçada pelo atual presidente, Pedro Machado, que é subscrita por 97 dos cem municípios que integram a Entidade Regional.

Pedro Machado, que recebeu ainda o apoio de 36 das 50 associações que compõem o colégio eleitoral, apresenta como prioridades para um novo mandato de cinco anos "a consolidação do processo de crescimento" do turismo no Centro, que já é superior à média nacional, e a qualificação dos agentes, serviços e produtos do setor na região.

As eleições para a direção da Entidade Regional estiveram inicialmente agendadas para 23 de maio, mas acabaram por ser adiadas para sexta-feira devido a "diferentes interpretações jurídicas sobre a contagem dos prazos previstos no Regulamento Eleitoral da Turismo do Centro de Portugal".