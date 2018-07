Actualidade

O presidente da Federação Portuguesa dos Concessionários de Praia, João Carreira, alertou hoje para os "graves problemas de tesouraria" que alguns concessionários estão a enfrentar devido ao estado do tempo.

"Os concessionários estão com problemas gravíssimos de tesouraria. Há alguns que já não estão a fazer face às receitas porque têm despesas acrescidas e não têm receitas. Há alguns que já estão desesperados e que dizem que se continuar este cenário possivelmente para o ano não abrem portas", disse João Carreira, em declarações à Lusa.

O responsável referiu que, apesar de se estar no verão, a estação "não se reflete nas praias", já que as pessoas pouco se deslocam para os areais em comparação com outros anos, "não havendo praticamente faturações" em alguns dias.