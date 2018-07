Actualidade

Uma aldeia da Serra da Lousã juntou durante dois dias centenas de pessoas que buscam na inovação social respostas para os desafios emergentes da sociedade, designadamente em territórios do Interior que não têm parado de perder população.

No lugar da Cerdeira, que integra a rede turística Aldeias do Xisto, a agência Lusa ouviu empreendedores, autarcas, dirigentes associativos, académicos e outros participantes da iniciativa Aldeia da Inovação Social, cujos trabalhos terminam hoje, que convergiram na necessidade de prosseguir a reflexão e a troca de experiências com um objetivo comum.

"Esta é uma excelente ideia. De outra forma, se calhar os bons resultados não surgiriam tão rapidamente", disse Verónica Milagres, diretora da Rádio Miúdos.