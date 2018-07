Actualidade

O PCP vai levar a votos na sexta-feira cinco das suas seis iniciativas sobre legislação laboral, enquanto "Os Verdes" vão aguardar o prazo legal da discussão pública das suas três propostas, confirmaram hoje à Lusa fontes parlamentares.

O grupo parlamentar comunista optou por não submeter à votação em plenário a única das suas propostas, concretamente sobre trabalho temporário, precisamente porque também ainda não decorreu o período estipulado para a consulta pública.

Em debate no parlamento vão estar um total de 19 diplomas sobre o tema, incluindo o pacote governamental negociado em concertação social, sete projetos de lei do BE e dois do PAN, além dos seis do PCP e três dos ecologistas.