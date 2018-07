Actualidade

A H2O - Associação de Jovens de Arroquelas está a dinamizar projetos internacionais que trazem este verão, a esta aldeia do concelho de Rio Maior (Santarém), 180 jovens de vários países europeus, da Coreia do Sul e de Taiwan.

Desde 28 de junho, estão na aldeia 30 jovens de 12 países europeus a participar no primeiro dos quatro projetos de mobilidade internacional que a H2O dinamiza este verão no âmbito do Programa ERASMUS + Juventude em Ação.

Nesta ação, que decorre até sábado, líderes de organizações juvenis estão a desenvolver ferramentas de combate ao radicalismo, num contexto de educação não formal, de forma a utilizar a diversidade cultural para fomentar a tolerância e encontrar raízes europeias comuns, disse à Lusa o presidente da H2O, Alexandre Jacinto.