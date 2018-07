Actualidade

O guarda-redes Rui Patrício dirigiu-se hoje aos sportinguistas através de uma mensagem no Instagram para explicar o seu silêncio das últimas semanas e despedir-se dos adeptos, reiterando que esta "não era a forma que imaginava" para a saída.

"Após todos estes anos, esta não era a forma que imaginava de me despedir do meu clube e de todos vós, mas espero que guardem convosco aquilo que sinto!!! Que sou e sempre serei um Leão!!", escreveu o antigo guarda-redes do Sporting, que na próxima época estará no Wolverhampton, que subiu esta época à 'Premier League', após 18 anos no clube, ao qual chegou com 12 anos.

Rui Patrício, que invocou rescisão com justa causa para a saída, diz que "suportou e viveu muitas situações menos positivas", para poder representar o seu clube.