Actualidade

A ocupação média por quarto nas unidades hoteleiras do Algarve desceu 4,5% em junho, comparativamente com o período homólogo de 2017, situando-se nos 79%, revelou hoje a principal associação empresarial do setor da região.

Esta descida registada em junho contribuiu para a quebra de 2,1% que se verifica desde o início do ano na taxa de ocupação média por quarto nas unidades hoteleiras algarvias, mas não afetou da mesma maneira o volume de negócios, que regista desde janeiro "um aumento de 3,7%", precisou a Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).

Nos dados mensais provisórios reunidos pelo seu gabinete de estudos, a AHETA apontou os mercados britânico, alemão e irlandês como os que mais contribuíram para a descida verificada na ocupação em junho.