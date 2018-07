OE2019

O primeiro-ministro, António Costa, considerou hoje "difícil alguém encontrar um bom motivo" para que o Governo não prossiga a mesma política dos últimos três anos, questionado sobre a aprovação do próximo Orçamento do Estado.

"Há uma ideia simples que costumo repetir: quando estamos no bom caminho, o que devemos fazer? Prosseguir no bom caminho", defendeu Costa aos jornalistas, no final do primeiro dia da visita oficial a Moçambique.

Questionado se esta deslocação de dois dias o faz esquecer a atualidade nacional, o primeiro-ministro respondeu que esta "é inesquecível" e que também não tem qualquer motivo particular para a procurar esquecer.