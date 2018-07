Actualidade

O regulador da energia defende a revisão da legislação e do cálculo da taxa de ocupação do subsolo (TOS), cobrada pelos municípios, considerando que terá impacto nas empresas se deixar de ser paga pelos consumidores na fatura de gás natural.

"Caso as TOS passem a não ser repercutidas [na fatura dos clientes de gás natural, como aprovado no Orçamento do Estado para 2017], o equilíbrio económico-financeiro de vários operadores da rede de distribuição será posto em causa a médio prazo, inviabilizando novos investimentos, pondo consequentemente em risco a segurança do sistema, tanto técnica, como económica", considera a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), num parecer divulgado hoje na página da internet.

Mas, por outro lado, argumenta, "caso as TOS continuem a ser repercutidas sobre os clientes, estas taxas poderão constituir (e já constituem em certas situações) um custo incomportável para os clientes, incentivando-os a optar por uma fonte de energia substituta e, consequentemente, a aumentar os custos de TOS, assim como das infraestruturas de gás natural, a suportar pelos restantes clientes".