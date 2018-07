Actualidade

O Fundo de Resolução agravou o défice de recursos próprios para 5.104 milhões de euros em 2017, mais 344 milhões de euros do que no ano anterior (4.760 milhões de euros), foi hoje divulgado.

Entre as componentes que determinaram o agravamento do défice de recursos próprios do Fundo de Resolução estão "os efeitos ainda decorrentes da aplicação de medidas de resolução, cujo valor global líquido ascendeu a -459 milhões de euros", refere o Relatório e Contas 2017, divulgado hoje.

Este valor resulta do "efeito conjugado da provisão de 792 milhões de euros relacionada com a utilização do mecanismo de capitalização contingente celebrado com o Novo Banco e da valorização, em 333 milhões de euros, da participação emergente após a conclusão da operação de venda desse banco".