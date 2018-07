Actualidade

Os portugueses José-Filipe Lima e Ricardo Santos estão igualados no terceiro posto do Challenge de Praga em golfe, tendo cumprido a primeira volta em 66 pancadas, seis abaixo do Par do campo.

Ao longo da primeira volta, Filipe Lima efetuou um 'eagle' (duas pancadas abaixo do buraco) e quatro 'birdies' (uma abaixo), contra apenas um 'bogey' (uma acima), o que lhe permitiu acabar a volta a discutir os postos cimeiros.

Idêntico percurso efetuou Ricardo Santos, apenas com a diferença de ter realizado o seu 'eagle' no buraco quatro, enquanto Lima o fez no buraco 13.