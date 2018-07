Wimbledon

A tenista espanhola Garbiñe Muguruza, terceira do 'ranking' mundial e detentora do título, foi hoje eliminada na segunda ronda do torneio londrino de Wimbledon, ao perder frente à belga Alison Van Uytvanck, 47.ª do mundo.

Muguruza, que ainda venceu o primeiro parcial, foi completamente dominada nos 'sets' seguintes, tendo perdido por 5-7, 6-2 e 6-1, num encontro que durou uma hora e 54 minutos.

Na próxima ronda do terceiro 'Grand Slam' da temporada, a tenista belga vai defrontar a estónia Anett Kontaveit, 27.ª da hierarquia mundial.