Actualidade

O ex-líder da seita Aum Shinrikyo (Verdade Suprema), Shoko Asahara, que foi condenado à morte pelo ataque com gás sarin no metro de Tóquio em março de 1995, foi executado esta manhã, informou a imprensa japonesa.

O Ministério da Justiça não confirmou imediatamente esta informação dada pela TV japonesa e agências de notícias.

Shoko Asahara, cujo verdadeiro nome é Chizuo Matsumoto, havia sido condenado à morte juntamente com 12 cúmplices envolvidos no ataque com recurso ao gás sarin, a 20 de março de 1995, na capital nipónica, que matou 13 pessoas e causou danos a 6.300 outras, alguns deles irreversíveis.