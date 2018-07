Actualidade

O valor médio pago pelos clientes de gás natural de taxas de ocupação do subsolo mais do que duplicou entre 2011 e 2017, de 2,90 para 8,60 euros, com Beja, Covilhã e Cascais a liderar, segundo o regulador.

Na análise efetuada à evolução das taxas de ocupação do subsolo (TOS) entre 2011 e 2017, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) verificou "um crescimento dos valores pagos pelos clientes e dos impactes na sua fatura final", que subiram de 3,2% em 2011 para 10,8% na fatura final dos clientes em 2017.

Em 2017, o município cujos clientes pagam TOS mais elevadas era o de Beja, seguido da Covilhã e de Cascais, lê-se no documento divulgado na quinta-feira.