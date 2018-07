Actualidade

A ilustradora Madalena Matoso venceu a 22.ª edição do Prémio Nacional de Ilustração com o livro "Não é nada difícil", anunciou hoje a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB).

O júri, reunido na quinta-feira, decidiu "por unanimidade" atribuir o prémio, no valor de 10 mil euros, a Madalena Matoso "pelo conjunto de ilustrações do livro 'Não é nada difícil' (texto da própria), publicado pela Planeta Tangerina", refere a DGLAB num comunicado enviado hoje à agência Lusa.

Esta é a segunda vez que Madalena Matoso vence o Prémio Nacional de Ilustração, depois de, em 2008, ter recebido o galardão pelas ilustrações do livro "Charada da Bicharada", de Alice Vieira.