Actualidade

A China afirmou que empreenderá os "contra-ataques necessários", em resposta às taxas alfandegárias que hoje entram em vigor nos Estados Unidos sobre 34.000 milhões de dólares (29 mil milhões de euros) de importações chinesas.

"A China prometeu não efetuar o primeiro disparo, mas para defender os interesses do país e da população é forçada a realizar os contra-ataques necessários", afirmou o Ministério do Comércio chinês, em comunicado.

Em abril, Pequim anunciou que ia retaliar contra as medidas de Washington ao punir as exportações norte-americanas no mesmo valor, suscitando receios de uma guerra comercial total entre as duas maiores economias do mundo.