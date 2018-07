Actualidade

A Câmara de Tondela investiu mais de 30 mil euros na terceira edição do Tondela Brancos Dão, que se realiza no sábado e que conta com 14 produtores da região, disse hoje à agência Lusa o presidente do município.

"São custos mais elevados que nos anos anteriores, desde logo pelo próprio processo de organização, na medida em que o espaço onde vai decorrer, contíguo ao Parque Urbano, terá uma tenda suporte de grandes dimensões, mas também pela própria programação que está associada", explicou o presidente da Câmara de Tondela.

No sábado, estarão no local dois 'chefs' de cozinha, Diogo Rocha e Manuel Figueira, a promoverem degustações com produtos regionais, e dois enólogos, Carlos Silva e Anselmo Mendes, a realizarem provas comentadas.