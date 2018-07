Actualidade

O Presidente timorense nomeou hoje três novos membros do VIII Governo Constitucional, entre eles Xanana Gusmão, que vai ter uma pasta ampliada ao assumir funções de um outro membro proposto do executivo a quem não tinha sido dada posse.

Além de ministro de Estado e Conselheiro do primeiro-ministro, Xanana Gusmão vai reassumir as funções que teve no VI Governo constitucional como ministro do Planeamento e Investimento Estratégico, desta feita num executivo liderado por Taur Matan Ruak.

O decreto de nomeação assinado hoje pelo Presidente da República e publicado no Jornal da República inclui ainda a nomeação de Filomeno Paixão, como ministro da Defesa.