Moçambique/Portugal

O primeiro-ministro português, António Costa, sublinhou hoje durante uma visita ao parlamento de Moçambique um 'slogan' muito usado em 1975, que em democracia "o voto é a arma do povo".

"Quero desejar os maiores sucessos à consolidação do processo de paz e, recordando uma frase que dizíamos muito em Portugal em 1975, na época da Revolução, é que o voto é a arma do povo e que em democracia o voto é a única arma que se deve fazer ouvir. É o que desejamos a Moçambique e todos os moçambicanos", afirmou, no final da visita à Assembleia da República.

A presidente do parlamento moçambicano, Verónica Macano, que conduziu a visita, salientou o "grande orgulho" na visita do primeiro-ministro português e deixou uma garantia a António Costa.