Actualidade

Cinco pessoas, sendo quatro da mesma família, foram hoje encontradas amarradas e mortas num hotel no bairro de Canasvieiras, na cidade de Florianópolis, divulgou a imprensa brasileira.

Segundo o portal de notícias brasileiro G1, a polícia informou que um corpo estava na lavandaria do subsolo do hotel, dois no segundo andar e os outros no terceiro andar, cada um deles num quarto.

Ainda de acordo com a polícia, vários escritos referindo uma facção criminosa foram deixados na parede, o que indica que a motivação do crime pode ser um acerto de contas.