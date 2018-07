Moçambique/Portugal

O primeiro-ministro português, António Costa, elegeu hoje um quadro de estabilidade e confiança como "a primeira condição para o investimento", elogiando o esforço do Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, para concluir o processo de paz.

"Ao nível político, esse processo está criado. É por isso que apoiamos ativamente a estabilização e a concretização do grande esforço do Presidente Nyusi para retomar e concluir o processo de paz, muito bem encaminhado, e que culminará certamente dentro de alguns meses em eleições autárquicas e a conclusão do processo de descentralização", afirmou António Costa, no encerramento do seminário empresarial Portugal-Moçambique, no segundo dia de uma visita oficial ao país.

António Costa considerou que Portugal apoiará esse processo, quer através do programa quadro de cooperação na área da Defesa já assinado em fevereiro, quer com os acordos assinados na quinta-feira na área da administração interna, no âmbito da III Cimeira Luso-moçambicana.