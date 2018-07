Actualidade

A uma semana de arrancar o festival Alive, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, está já confirmada a próxima edição, de 11 a 13 de julho de 2019, disse à Lusa o promotor, Álvaro Covões.

A 12.ª edição do festival, que já está esgotada, começa na próxima quinta-feira e são esperados cerca de 55 mil espectadores, dos quais 16 mil serão estrangeiros, em cada um dos três dias.

Arctic Monkeys, Queens of the Stone Age e Pearl Jam são os cabeças de cartaz de um programa que contará com mais de uma centena de artistas e obrigará, mais uma vez, os espectadores a fazerem um calendário do que querem e conseguem ver.