O vice-presidente do Governo Regional dos Açores destacou hoje as potencialidades da região para atrair investimento externo, perante uma plateia com mais de 100 empresários de 11 países, no I Encontro Intercalar de Investidores da Diáspora.

"Temos, por um lado, um sistema de incentivos de apoio ao investimento e ao emprego que é, sem dúvida, o mais abrangente e intenso que existe no espaço europeu, temos uma estrutura fiscal significativamente mais baixa que a média europeia e temos todas as condições para que esse investimento se faça na região", adiantou.

Sérgio Ávila falava em declarações aos jornalistas, à margem da sessão de abertura do I Encontro Intercalar de Investidores da Diáspora, que se realiza até domingo na cidade da Praia da Vitória, na ilha Terceira.