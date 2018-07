Actualidade

O parlamento aprovou hoje um projeto de lei do CDS que prevê uma autorização do Governo para que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa efetue "investimentos estratégicos e estruturantes", como o do Montepio.

O projeto de lei dos centristas, que sofreu alterações no debate na especialidade, resultou num texto final da Comissão de Trabalho e Segurança Social que foi aprovado, em votação final global, por todas as bancadas, exceto a do PS.

O projeto dos centristas, entregue no parlamento em abril, foi anunciado como uma forma de tentar travar a entrada da Santa Casa no capital do Montepio Geral.